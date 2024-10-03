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21:09, 3 октября 2024Мир

Израиль захотел полностью уничтожить инфраструктуру «Хезболлы»

Армия Израиля захотела полностью уничтожить инфраструктуру «Хезболлы»

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Армия Израиля намерена в ходе наземной операции на юге Ливана полностью уничтожить военную инфраструктуру шиитской организации «Хезболла» и не допустить ее последующего восстановления. Об этом заявил глава Генштаба израильской армии Герци Халеви, передает ТАСС.

«Мы полны решимости уничтожить эту инфраструктуру и ликвидировать любого, кто там присутствует. Мы не допустим закрепления "Хезболлах" в этих местах», — заявил Халеви.

Ранее «Хезболла» вступила в бой с израильской пехотой. Бой с пехотинцами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) произошел в южной части Ливана неподалеку от населенного пункта Одайсе. «Хезболла» столкнулась с израильской пехотой впервые после начала наземной операции Израиля в Ливане.

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      Марина Совина
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