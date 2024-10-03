Кристину Агилеру заподозрили в употреблении наркотиков из-за чрезмерной худобы

Фанаты заподозрили американскую певицу Кристину Агилеру в употреблении наркотиков из-за чрезмерной худобы. На соответствующие комментарии в TikTok обратило внимание издание RadarOnline.

Поводом для обсуждения стало опубликованное в TikTok видео. В нем 43-летняя знаменитость запечатлена в облегающем черном наряде на мероприятии Barry's Bootcamp в Голливуде.

Поклонники оказались озадачены внешним видом звезды. По их мнению, Агилера стала прибегать к запрещенным веществам вместо «Оземпика». «Не под кайфом ли она?», «Это Голливуд. Либо ты должна быть такой худой, либо ты должна быть наркоманкой, либо ты — символический толстяк, которого используют для галочки "инклюзивности"», «"Оземпик" или что-то потяжелее?», «Ей следует сейчас же набрать вес», — высказывались они.

В августе Агилера ответила на шквал хейта из-за резкого похудения.