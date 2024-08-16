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16:24, 16 августа 2024Ценности

Кристина Агилера ответила на шквал хейта из-за резкого похудения

Фото: Richard Shotwell / Invision / AP

Американская певица Кристина Агилера, на которую обрушился шквал хейта из-за резкого похудения, дала интервью журналу Glamour.

43-летнюю знаменитость заподозрили в приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который звезды стали использовать для похудения. В связи с этим пользователи сети принялись массово критиковать исполнительницу, однако в разговоре с редакторами она заявила, что ей плевать на мнение общественности.

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«Я достаточно зрелая, чтобы не обращать внимание на мнение людей. Я могу нести ответственность за себя, а мнение других — не моя забота», — ответила хейтерам Агилера.

В июле Агилера пришла на вечеринку Dolce & Gabbana и подверглась критике в сети.

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      Карина Черных
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