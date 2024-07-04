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14:19, 4 июля 2024Ценности

Внешность Кристины Агилеры раскритиковали в сети словами «точно Оземпик»

Кадр: @xtina

Американская исполнительница Кристина Агилера пришла на вечеринку Dolce & Gabban и была раскритикована в сети словами «точно Оземпик». Соответствующая публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя певица разместила ролик, в котором предстала в ярко-розовом мини-платье с длинным шлейфом и ботфортах на высоком и тонком каблуке. Помимо этого, она надела атласные перчатки в тон наряду. Вдобавок звезде распустили волосы и нанесли макияж. Ее образ завершило массивное блестящее колье.

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Поклонники оценили внешний вид исполнительницы в комментариях, заподозрив ее в приеме препарата «Оземпик», который используется в последнее время многими звездами для похудения вместо лечения диабета. «Что случилось с ее весом?», «Теперь ее тело непропорционально», «Пожалуйста, запретите неизбирательное использование Оземпика», «Точно Оземпик», — написали они.

В июне внешний вид Кристины Агилеры в прозрачном боди смутил фанатов. В размещенном ролике знаменитость позировала перед камерой в прозрачном боди, обшитом стразами. При этом звезда частично продемонстрировала грудь.

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      Екатерина Ештокина
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