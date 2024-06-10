Внешний вид Кристины Агилеры в прозрачном боди смутил фанатов

Американская исполнительница Кристина Агилера снялась в откровенном виде и смутила фанатов после своего похудения. Соответствующая публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя певица разместила ролик, в котором позировала перед камерой в прозрачном боди, обшитом стразами. При этом звезда частично продемонстрировала грудь. Кроме того, она надела сетчатые телесные колготки и белые ботфорты. Свой образ она дополнила ярко-красной помадой.

Пользователи сети оценили образ исполнительницы в комментариях под постом. «Все, что я вижу, — это "Оземпик" и тонна макияжа. Интересно, как она выглядит на самом деле», «Вы были так прекрасны до "Оземпика"», «Какие у нее неестественные волосы», — высказались они.

В феврале Кристина Агилера вышла в свет в облегающем наряде после резкого похудения. Артистка предстала в платье-макси с длинными рукавами и асимметричной отделкой нежно-голубого цвета.