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11:49, 10 июня 2024Ценности

Внешний вид Кристины Агилеры в прозрачном боди смутил фанатов

Кадр: @xtina

Американская исполнительница Кристина Агилера снялась в откровенном виде и смутила фанатов после своего похудения. Соответствующая публикация и комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя певица разместила ролик, в котором позировала перед камерой в прозрачном боди, обшитом стразами. При этом звезда частично продемонстрировала грудь. Кроме того, она надела сетчатые телесные колготки и белые ботфорты. Свой образ она дополнила ярко-красной помадой.

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Пользователи сети оценили образ исполнительницы в комментариях под постом. «Все, что я вижу, — это "Оземпик" и тонна макияжа. Интересно, как она выглядит на самом деле», «Вы были так прекрасны до "Оземпика"», «Какие у нее неестественные волосы», — высказались они.

В феврале Кристина Агилера вышла в свет в облегающем наряде после резкого похудения. Артистка предстала в платье-макси с длинными рукавами и асимметричной отделкой нежно-голубого цвета.

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      Екатерина Ештокина
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