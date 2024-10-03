Ксения Бородина похвасталась фигурой в купальнике

Телеведущая Ксения Бородина похвасталась фигурой в розовом купальнике

Российская телеведущая Ксения Бородина похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость разместила снимок, на котором продемонстрировала подтянутую и стройную фигуру. Звезда надела ярко-розовый раздельный купальник из ткани в рубчик, состоящий из плавок с высокой посадкой и топа на тонких бретелях.

Звезда частично собрала волосы, а оставшиеся пряди распустила. Кроме того, она отказалась от макияжа, продемонстрировав естественную внешность.

Ранее в октябре Бородина опубликовала фото в купальнике на отдыхе. 41-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала, сидя на краю бассейна у пальм в черном купальнике.