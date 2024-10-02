Бородина опубликовала фото в купальнике на отдыхе

Ксения Бородина опубликовала фото в черном купальнике на отдыхе в Турции

Российская телеведущая Ксения Бородина опубликовала откровенное фото на отдыхе в Турции. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала, сидя на краю бассейна у пальм, в черном раздельном купальнике. Так, звезда надела плавки с высокой посадкой и топ на тонких бретелях. При этом она продемонстрировала стройную и подтянутую фигуру.

Помимо этого, Бородина распустила волосы и воспользовалась солнцезащитными очками. «Когда твой мужчина лучший фотограф», — подписала она.

В сентябре Бородина похвасталась роскошными подарками от возлюбленного. Знаменитость предстала, сидя в машине, с пышным букетом кустовых роз и новым телефоном последней модели, стоимость которого составляет от 153 до 225 тысяч рублей.