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15:20, 23 сентября 2024Ценности

Бородина похвасталась роскошными подарками от возлюбленного

Ксения Бородина похвасталась новым телефоном последней модели от возлюбленного

Фото: Telegram-канал Borodylia

Российская телеведущая Ксения Бородина похвасталась роскошными подарками от возлюбленного Николая Сердюкова в честь дня рождения. Соответствующие фото появились в ее Telegram-канале.

На размещенных снимках 41-летняя знаменитость предстала, сидя в машине, с пышным букетом кустовых роз и новым телефоном последней модели, стоимость которого составляет от 153 до 225 тысяч рублей. «Так меня встретил любимый», — порадовалась она.

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Помимо этого, избранник звезды также презентовал ее старшей дочери Марусе беспроводные наушники последней модели. «И Мару тоже подарок достался, новые наушники, которые только вчера вышли. Как приятно, когда так радуют твоих детей», — подчеркнула телеведущая.

Ранее в сентябре Бородина назвала любимые бренды одежды. Так, 41-летняя знаменитость рассказала, что в настоящий момент предпочитает вещи и аксессуары итальянской марки Miu Miu.

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      Екатерина Ештокина
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