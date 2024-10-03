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00:00, 3 октября 2024Россия

Угрозу нового неизлечимого вируса из Африки для России оценили

Роспотребнадзор контролирует ситуацию с вирусом Марбург, от которого нет вакцины

Фото: Public domain / Wikipedia

Ситуация со вспышкой считающегося неизлечимым вируса Марбург в африканской стране Руанда находится на контроле Роспотребнадзора. Ведомство направило на пункты пропуска через границу специалистов. Такую оценку угрозе африканской лихорадки дали «Ленте.ру» в пресс-службе Роспотребнадзора.

По их данным, в Руанде случаи заражения зафиксированы в 7 из 30 округов страны. Среди всех подтвержденных случаев более 70 процентов заболевших — работники здравоохранения.

«Лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание, характеризующееся тяжелым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. Специального противовирусного лечения или вакцины не существует», — говорится в сообщении.

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В связи со сложившейся ситуацией специалисты Роспотребнадзора начали выявлять граждан с признаками инфекционных заболеваний, которые прибывают из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. В пресс-службе также подчеркнули, что ведомство разработало тест-систему на выявление вируса Марбург.

Ранее стало известно, что в России на данный момент выявили два случая варианта коронавируса XEC. В Роспотребнадзоре заявили, что среди симптомов нового штамма — головная боль, усталость, насморк, кашель, потеря аппетита и обоняния, боль в горле, а также лихорадка.

ЖЗЛ
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