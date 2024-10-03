Медсестру осудили на восемь лет за фейки о российской армии

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к восьми годам лишения свободы медсестру Национального медико-хирургического центра им. Пирогова Ольгу Меньших за фейки о Российской армии. Об этом сообщает ТАСС.
Меньших признана виновной по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ. Она будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Адвокат осужденной Леонид Соловьев заявил, что приговор будет обжалован.
Ранее Колпинский районный суд Санкт-Петербурга вынес приговор в отношении бывшего офицера Сергея Линцова, признанного виновным в распространении фейков про Вооруженные силы России (ВС РФ). Он разместил в администрируемом им канале в Telegram сообщение с фейками о Российской армии. В результате видео и текст стали доступны для просмотра 178 подписчикам канала.