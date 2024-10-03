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16:51, 3 октября 2024Мир

МИД Венгрии вызвал посла Германии за критику страны

МИД Венгрии вызвал посла Германии Гросс за слова о подрыве доверия союзников

Фото: Marko Djurica / Reuters

МИД Венгрии вызвал посла Германии Юлию Гросс из-за заявлений о том, что политика Будапешта якобы подрывает доверие союзников по Европейскому союзу (ЕС) и Североатлантическому альянсу. Об этом заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, передает Reuters.

«Мы всегда ожидаем уважения от послов, работающих на территории нашего государства, поэтому заявления посла совершенно неприемлемы. Мы вызвали посла Германии в МИД Венгрии для выяснения ситуации», — отметил дипломат.

По словам Сийярто, в своем выступлении Гросс «серьезно вмешалась» во внутренние дела Венгрии, при этом «нарушив суверенитет республики».

Ранее Гросс в своей речи перед дипломатами, неправительственными организациями и венгерскими чиновниками заявила, что некоторые действия венгерского правительства якобы подорвали доверие к стране со стороны ЕС и НАТО.

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      Дарья Устьянцева
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