Минск назвал обвинения Литвы в свой адрес абсурдными

Глава МИД Белоруссии Рыженков: обвинения Литвы в МУС в адрес Минска абсурдны

Выдвигаемые в адрес Минска в обращении Литвы в Международный уголовный суд (МУС) обвинения надуманны и бессмысленны. Об этом сообщил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, пишет РИА Новости.

Он заявил, что не нужно быть экспертом в области международного права, чтобы понять абсурдность и надуманность выдвигаемых обвинений. Министр добавил, что для Минска очевидна «бесперспективность потуг Вильнюса и их кураторов». По его словам, Белоруссия спокойно смотрит на «эту возню» и не перестает призывать соседей к благоразумию и адекватности.

Ранее Литва передала суду в Гааге доказательства против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Сообщается, что литовская сторона собрала достаточно доказательств для обвинения белорусского лидера в преступлениях против человечности.