Литва передала суду в Гааге доказательства против Лукашенко

Литва передала суду в Гааге материалы против президента Белоруссии Лукашенко

Литва передала Международному уголовному суду (МУС) в Гааге материалы против президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Министерство юстиции республики.

Отмечается, что литовская сторона собрала достаточно доказательств для обвинения белорусского лидера и его приближенных в преступлениях против человечности. «В частности, речь идет о принудительной депортации и преследовании людей, а также о других жестоких действиях, противоречащих основным нормам международного права», — сказано в публикации.

Согласно сообщению Минюста, Литва стала первым государством которое передало документы о ситуацию в Белоруссии на рассмотрение МУС. «[Правительство] сделало это, потому что не может больше сидеть сложа руки, пока в соседней Беларуси продолжают массово совершаться преступления против человечности, а жертвы изнемогают в изгнании, вдали от своих домов, семей и друзей», — заявили в ведомстве.

Ранее Лукашенко рассказал о планах Литвы инициировать против него дело в Международном уголовном суде. Политик посетовал, что его хотят исключить из политической повестки.

В Белоруссии более полугода продолжались массовые протесты после президентских выборов 9 августа 2020-го, на которых в очередной раз победил Александр Лукашенко. Акции жестко подавлялись силовиками. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Как минимум четыре человека погибли, сотни получили тюремные сроки за оппозиционную деятельность.

Зачистке в Белоруссии подверглись некоммерческие и неправительственные организации (НКО и НПО), а также СМИ. Многих участников протестов обвинили в причастности к террористической деятельности, которую якобы спонсируют некоторые западные страны.