Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:23, 17 сентября 2024Бывший СССР

Лукашенко рассказал о планах Литвы инициировать против него дело в МУС

Лукашенко сообщил, что его хотят выключить из политповестки с помощью МУС
Александр Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о планах Литвы инициировать против него дело в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге. Политик посетовал, что его хотят исключить из политической повестки, сообщает агентство БелТА.

«Им (оппозиции за рубежом — «прим. Ленты.ру») не терпится вывести с арены политических действий президента Беларуси. Договорились о том, что Литва инициирует в Международном уголовном суде в Гааге рассмотрение белорусского вопроса», — отметил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, целью данного процесса является привлечение его к ответственности и выключение из политповестки.

Кроме того, Лукашенко ранее посетовал, что белорусская оппозиция, выехавшая за границу, хочет создать предмятежную ситуацию в стране в преддверии президентских выборов, которые пройдут в 2025 году.

Также политик подчеркнул, что Белоруссии как никогда есть чем ответить на внешнюю агрессию. Он отметил, что белорусское миролюбие не надо принимать за слабость.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      По всему Ливану внезапно начали взрываться пейджеры, среди раненых — посол Ирана. Израиль подозревают в кибератаке

      Нетаньяху обвинили в санкционировании операции против «Хезболлы»

      Сноуден прокомментировал взрыв пейджеров в Ливане

      Покинувший Украину депутат заявил о двух попытках его устранения

      Аналитик указал на предварительную подготовку взрыва пейджеров в Ливане

      Лукашенко рассказал о планах Литвы инициировать против него дело в МУС

      США заявили о непричастности к инцидентам с пейджерами в Ливане

      Сын Трампа назвал возможных виновных в покушении на экс-президента

      Инженер затонувшего батискафа Titan сознался, что знал о его проблемах. Какие еще неожиданные факты стали известны?

      Лукашенко уличил оппозицию в попытках создать предмятежную ситуацию в Белоруссии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше