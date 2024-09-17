Лукашенко рассказал о планах Литвы инициировать против него дело в МУС

Лукашенко сообщил, что его хотят выключить из политповестки с помощью МУС

Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал о планах Литвы инициировать против него дело в Международном уголовном суде (МУС) в Гааге. Политик посетовал, что его хотят исключить из политической повестки, сообщает агентство БелТА.

«Им (оппозиции за рубежом — «прим. Ленты.ру») не терпится вывести с арены политических действий президента Беларуси. Договорились о том, что Литва инициирует в Международном уголовном суде в Гааге рассмотрение белорусского вопроса», — отметил Лукашенко.

По словам белорусского лидера, целью данного процесса является привлечение его к ответственности и выключение из политповестки.

Кроме того, Лукашенко ранее посетовал, что белорусская оппозиция, выехавшая за границу, хочет создать предмятежную ситуацию в стране в преддверии президентских выборов, которые пройдут в 2025 году.

Также политик подчеркнул, что Белоруссии как никогда есть чем ответить на внешнюю агрессию. Он отметил, что белорусское миролюбие не надо принимать за слабость.

