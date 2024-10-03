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19:23, 3 октября 2024Экономика

Москвичи передумали переезжать в одну страну

ГЖА.рф: интерес москвичей к недвижимости в Турции рекордно упал

Фото: Thailer Al-Sudani / Reuters

В 2024 году интерес москвичей в недвижимости в Турции достиг исторических минимумов. О том, что жители столицы передумали переезжать в одну страну, «Ленте.ру» сообщили эксперты агентства «ГЖА.рф».

По сравнению с 2023 годом спрос на турецкое жилье со стороны москвичей снизился почти в два раза и достиг минимального показателя за последние пять лет. Заметнее всего показатель упал весной.

Эксперты связывают такую динамику с экономической нестабильностью и изменениями на международном рынке. Тенденция к снижению спроса наметилась еще в 2022 году, после чего интерес москвичей к Турции продолжал остывать. Сыграл роль и переток части покупателей к рынкам Таиланда, ОАЭ и Бали, которые являются более стабильными и привлекательными в нынешних реалиях. Повлиял также рост цен на недвижимости в Турции.

Ранее эксперты раскрыли стоимость самого дешевого жилья на Пхукете. Приобрести такой объект можно за 4,4 миллиона рублей.

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      Александра Качан
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