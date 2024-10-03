Мужчина прошел 50 километров через завалы после урагана ради свадьбы дочери

В США мужчина ночью прошел 50 километров через завалы ради свадьбы дочери

В США мужчина ради свадьбы дочери пять часов пробирался через завалы, оставшиеся после урагана «Хелен». Об этом пишет Daily Mail.

Дэвид Джонс из штата Южная Каролина должен был добраться до города Джонсон-Сити в штате Теннесси, где его дочь Элизабет выходила замуж. Однако над регионом пронесся ураган, и движение по многим дорогам прекратилось из-за серьезных завалов.

Джонсу удалось преодолеть большую часть пути на автомобиле. Около двух часов ночи в день свадьбы его остановили полицейские и сказали, что дальше проехать невозможно. До цели оставалось примерно 50 километров. Тогда мужчина, который увлекается бегом и ходьбой на марафонские дистанции, надел кроссовки и решил дойти до Джонсон-Сити пешком. В темноте ему пришлось пробираться через груды мусора и идти по колено в воде.

Мужчина рассказал, что однажды наткнулся на экскаватор, который разбирал завалы. Водитель не видел Джонса, и тому пришлось уворачиваться от ковша. «Его кабина почти все время была повернута в другую сторону, а я пригибался и думал, что это, похоже, конец», — поделился воспоминаниями американец.

Тем не менее ему удалось добраться до города и повести дочь под венец. За пять с половиной часов он преодолел пешком около 48 километров. «Это так трогательно, что папа прошел через все это ради моей свадьбы», — сказала Элизабет.

Тропический циклон «Хелен» пронесся над южной частью США в конце сентября. Его жертвами стали около 200 человек. Еще порядка 700 американцев числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в американском штате Луизиана годовалый ребенок в одиночку выживал два дня на улице во время урагана. Мальчика заметил дальнобойщик на обочине дороги.