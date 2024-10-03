Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:20, 3 октября 2024Из жизни

Мужчина прошел 50 километров через завалы после урагана ради свадьбы дочери

В США мужчина ночью прошел 50 километров через завалы ради свадьбы дочери

Кадр: Daily Mail

В США мужчина ради свадьбы дочери пять часов пробирался через завалы, оставшиеся после урагана «Хелен». Об этом пишет Daily Mail.

Дэвид Джонс из штата Южная Каролина должен был добраться до города Джонсон-Сити в штате Теннесси, где его дочь Элизабет выходила замуж. Однако над регионом пронесся ураган, и движение по многим дорогам прекратилось из-за серьезных завалов.

Джонсу удалось преодолеть большую часть пути на автомобиле. Около двух часов ночи в день свадьбы его остановили полицейские и сказали, что дальше проехать невозможно. До цели оставалось примерно 50 километров. Тогда мужчина, который увлекается бегом и ходьбой на марафонские дистанции, надел кроссовки и решил дойти до Джонсон-Сити пешком. В темноте ему пришлось пробираться через груды мусора и идти по колено в воде.

Материалы по теме:
Изуродованные женщины, нищета и праздник крови. Что удивило россиянина в малоизученной Индии?
Изуродованные женщины, нищета и праздник крови.Что удивило россиянина в малоизученной Индии?
18 февраля 2022
«Я отчетливо понимал, что нам крышка» Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
«Я отчетливо понимал, что нам крышка»Как туристы отправились в Индию, столкнулись с мафией и чуть не угодили в сексуальное рабство
17 января 2020

Мужчина рассказал, что однажды наткнулся на экскаватор, который разбирал завалы. Водитель не видел Джонса, и тому пришлось уворачиваться от ковша. «Его кабина почти все время была повернута в другую сторону, а я пригибался и думал, что это, похоже, конец», — поделился воспоминаниями американец.

Тем не менее ему удалось добраться до города и повести дочь под венец. За пять с половиной часов он преодолел пешком около 48 километров. «Это так трогательно, что папа прошел через все это ради моей свадьбы», — сказала Элизабет.

Тропический циклон «Хелен» пронесся над южной частью США в конце сентября. Его жертвами стали около 200 человек. Еще порядка 700 американцев числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что в американском штате Луизиана годовалый ребенок в одиночку выживал два дня на улице во время урагана. Мальчика заметил дальнобойщик на обочине дороги.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Обсудить
      Последние новости

      Россия взяла Угледар под контроль. У ВСУ больше нет эффективной линии обороны до самого Киева

      Отличившийся боец СВО ушел в отпуск ради смены пола. Новая личность лишила его возвращения в армию, но льготы остались

      В России высказались о новых попытках ВСУ прорвать границу

      Иран предупредил США об отказе проявлять сдержанность

      Создатель затонувшего батискафа Titan хотел подкупить конгрессмена

      Основатель правящей партии Грузии «поставил на кон» семью ради политики

      Россиян предупредили об опасности мойки двигателя машины

      Обвинение запросило для экс-морпеха США Гилмана девять лет колонии

      Зеленский назвал нерешительность НАТО причиной «дефицита безопасности в небе Украины»

      ИИ помог предупредить близорукость

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше