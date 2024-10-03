Мужчина узнал неожиданный факт о новой знакомой и ушел со свидания

Пользователь Reddit рассказал на портале, что на свидании узнал неожиданный факт о своей новой знакомой и сразу же ушел из ресторана. В комментариях ему посоветовали впредь более подробно интересоваться биографией девушек перед встречей.

По словам автора поста, он познакомился с 32-летней женщиной на сайте знакомств. «Мы встретились в ресторане, и первое, что я замечаю: она мало похожа на свои фото. Я бы не сказал, что это был другой человек, но она сотворила чудо со своими ракурсами и фильтрами, чтобы представить себя на снимках в настолько выгодном свете, насколько это возможно», — заявил он.

Хотя мужчине не понравился тот факт, что новая знакомая выглядит иначе, нежели на фото, он решил продолжить свидание. Они заказали еду и напитки, а затем начали рассказывать друг другу о себе. Тогда женщина призналась, что у нее пятеро детей.

«В ходе нашего непродолжительного общения в интернете я узнал, что она никогда не была замужем, так что на свидании я достаточно прямолинейно спросил, один ли отец у всех ее детей. Она сказала, что нет», — добавил рассказчик. Автор поста продолжил расспрашивать ее и выяснил, что у новой знакомой дети от троих мужчин.

Он признался, что, услышав эту деталь, едва удержался, чтобы не рассмеяться. «Не знаю, почему ситуация показалась мне такой смешной, может, это был нервный тик», — отметил он. Следом мужчина заявил, что не видит будущего в этих отношениях, оставил деньги для оплаты заказа и ушел. В своей публикации он подчеркнул, что женщине следовало заранее сообщить об этом факте из своей биографии. При этом в комментариях автор поста указал, что в ее профиле было упомянуто наличие детей, но не уточнялись детали.

«Зачем идти на ужин с кем-то, кого ты еще недостаточно хорошо узнал?», «Я бы не хотела идти на свидание с мужчиной, у которого пятеро детей от трех разных женщин, но, думаю, я бы поинтересовалась о детях перед встречей», — заявили комментаторы. Многие пользователи Reddit также сочли, что мужчине стоило более тактично сообщить новой знакомой о том, что она ему не подходит, и назвали его поступок грубым.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал, что девушка ушла со свидания с ним после одного его высказывания. Парень заявил, что новую знакомую расстроили его слова о ее коте.