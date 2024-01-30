Девушка ушла со свидания после одного комплимента парня

Пользователь Reddit с ником Zeiz_ рассказал на портале, как девушка, с которой он пошел на свидание в кафе, покинула заведение после одного его высказывания. По словам парня, он хотел сделать комплимент ее питомцу.

Автор поста объяснил, что познакомился с девушкой в Tinder. По словам героя истории, их онлайн-общение складывалось успешно, поэтому они решили встретиться в кафе.

Во время свидания девушка показала рассказчику фото своего кота, пытающегося залезть в аквариум за рыбой. «Я смеюсь и говорю: "Какой замечательный кот! Какой здоровенный! Что за толстячок! Этот кот чертовски толстый!" Ее выражение лица резко меняется, и она замолкает», — вспомнил рассказчик. Он попытался объяснить, что считает ее питомца очень милым, но это не изменило ситуацию. Через несколько минут новая знакомая ушла из кафе под предлогом того, что у нее появились срочные дела.

В комментариях пользователи сочли поведение девушки странным, но при этом отметили, что многие владельцы домашних животных болезненно реагируют на подобные комментарии. «Я работаю в ветеринарной клинике. Не представляете, сколько людей принимают близко к сердцу комментарии о том, что их кошки слишком толстые», — написал один из них.

Ранее девушка рассказала в TikTok, как познакомилась с парнем в интернете и оказалась на самом неудачном в ее жизни свидании. Она раскрыла, что новый знакомый был пьян и странно себя вел.