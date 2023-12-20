Девушка познакомилась с парнем в интернете и оказалась на худшем свидании
Пользовательница TikTok по имени Бет опубликовала видео, в котором поделилась историей о том, как она оказалась на худшем свидании в ее жизни. За три дня ролик девушки набрал 1,8 миллиона просмотров.
По словам авторши ролика, недавно она сходила на первое свидание с парнем, с которым познакомилась в интернете. Девушка рассказала, что при встрече знакомый зарычал на нее, после чего крепко обнял. «Он обнял меня так, будто я была любовью всей его жизни и он меня не видел три месяца», — вспомнила Бет. Во время ужина парень несколько раз пытался взять ее за руку, но она каждый раз отказывалась.
После того как они вышли из ресторана, Бет узнала, что ее знакомый все это время был пьян. Он признался, что выпил много алкоголя перед свиданием, потому что сильно волновался. Затем парень попытался найти свою машину на стоянке, но из-за опьянения забыл, где оставил ее. Бет сначала искала автомобиль вместе с ним, но так и не смогла найти его и попросила о помощи охранников стоянки.
«Это было худшее свидание в моей жизни», — подчеркнула авторша видео. Она добавила, что после встречи заблокировала номер парня.
В комментариях многие пользовательницы заявили, что на месте героини истории покинули бы свидание после первых минут. «Он зарычал... Я бы ушла сразу после этого», — написала одна из них. «Он мог притворяться пьяным, чтобы вы отвезли его к себе домой», — поделилась предположением другая пользовательница.
Несколько комментаторов возмутились тем, что девушка помогала пьяному парню искать машину. «Разве нельзя было вызвать ему такси?» — поинтересовался один из них.
Ранее другая пользовательница TikTok рассказала, как зашла в приложение для знакомств Tinder и получила неожиданное уведомление. По словам девушки, от увиденного у нее случился приступ тошноты.