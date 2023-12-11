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08:00, 11 декабря 2023Интернет и СМИ

Неожиданное уведомление в Tinder заставило девушку испытать приступ тошноты

Фото: Unsplash

Пользовательница TikTok с ником breakingbadbiddies поделилась историей о том, как зашла в популярное приложение для знакомств Tinder и получила неожиданное уведомление. По словам девушки, от увиденного у нее начался приступ тошноты.

Авторша видео рассказала, что установила себе на телефон Tinder, чтобы пережить расставание. Недавно она открыла приложение и увидела, что родственник лайкнул ее профиль. Девушка уточнила, что это был ее дядя, который состоит в браке и недавно стал отцом.

В комментарии к ролику пользовательница призналась, что из-за уведомления о том, что родственник поставил ей лайк в Tinder, она испытала тошноту.

История девушки вызвала бурные обсуждения в сети. Многие пользователи посоветовали ей сообщить о случившемся жене дяди. «Я бы распечатала скриншот уведомления и показала его на Рождество», — заявила одна из них. «Я даже не могу выразить словами, насколько странно я бы себя почувствовала, если бы оказалась на вашем месте», — написала другая.

Ранее TikTok-блогерша Рокси Стайлз рассказала о самом кошмарном свидании в ее жизни. Девушка согласилась на встречу с 27-летним незнакомцем из Tinder, который в жизни оказался 60-летним мужчиной.

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      Олег Давыдов
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