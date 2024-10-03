На Украине признали напряженной ситуацию на двух направлениях в ДНР

В Генштабе ВСУ назвали напряженной ситуацию на двух направлениях в ДНР

В Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассказали, на каких направлениях сложилась наиболее трудная для Киева обстановка. Об этом сообщается в Telegram-канале.

В частности, Генштаб ВСУ назвали напряженной ситуацию на красноармейском (покровском) и кураховском направлениях в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР).

3 октября Минобороны России сообщило, что военные заняли Угледар в ДНР. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток».

Накануне в ВСУ признали выход из Угледара. Бои за город проходили в течение более двух лет.