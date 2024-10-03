Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:36, 3 октября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о формировании оперативно-тактического кризиса для ВСУ

Экс-полковник СБУ Стариков заявил о формировании тактического кризиса для ВСУ

Фото: Yevhen Titov / Reuters

Из-за разрыва линии фронта для Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможно формирование оперативно-тактического кризиса. Об этом заявил в своем блоге на YouTube полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.

«В настоящее время основным направлением удара [российских войск] является Южный Донецк и южный фланг купянского направления, которые разорвали связанность всего фронта ВСУ», — заявил экс-полковник.

Он добавил, что наиболее активно Вооруженные силы России наступают на покровском и кураховском направлениях.

Ранее о проблемах украинской армии на покровском направлении рассказал боец ВСУ с позывным Алекс. По его словам, для украинских войск сложилась очень тяжелая ситуация в районе поселка Цукурино.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Француз решил засудить бывшего генсека НАТО. Его обвинили в разжигании конфликта на Украине

      Украинскую компанию обвинили в срыве оборонных контрактов

      Швейцария пообещала выделить Украине 1,7 миллиарда долларов на восстановление страны

      Житель Румынии напал на переводчицу из-за русской речи

      Зеленского обвинили в предательстве ВСУ

      Израиль захотел полностью уничтожить инфраструктуру «Хезболлы»

      Разгадана тайна знаменитой пропавшей экспедиции. Как 129 человек застряли во льдах, обезумели и съели друг друга?

      Молодая женщина с ВИЧ рассказала о личной жизни

      Российские полицейские задержали наркосбытчика с крупной партией героина

      В курском приграничье заметили «тачанку» ВСУ на шасси Toyota

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше