На Украине заявили о формировании оперативно-тактического кризиса для ВСУ

Из-за разрыва линии фронта для Вооруженных сил Украины (ВСУ) возможно формирование оперативно-тактического кризиса. Об этом заявил в своем блоге на YouTube полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков.
«В настоящее время основным направлением удара [российских войск] является Южный Донецк и южный фланг купянского направления, которые разорвали связанность всего фронта ВСУ», — заявил экс-полковник.
Он добавил, что наиболее активно Вооруженные силы России наступают на покровском и кураховском направлениях.
Ранее о проблемах украинской армии на покровском направлении рассказал боец ВСУ с позывным Алекс. По его словам, для украинских войск сложилась очень тяжелая ситуация в районе поселка Цукурино.