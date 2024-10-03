В ВСУ рассказали о проблемах на покровском направлении

Боец ВСУ Алекс: наиболее сложная ситуация на покровском направлении у Цукурино

Наиболее сложная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на покровском направлении сложилась в районе поселка Цукурино. О проблемах украинской армии на фронте рассказал в Telegram боец ВСУ с позывным Алекс.

«На покровском направлении сейчас наиболее сложная обстановка в районе Цукурино, продолжаются бои за удержание небольшого выступа в районе этого населенного пункта. Противник концентрирует максимальные усилия», — заявил военный.

Боец предположил, что в случае взятия Цукурино под контроль российские войска используют населенный пункт в качестве плацдарма для наступления на Курахово.

30 сентября российские войска перерезали трассу из Селидово в Курахово в Донецкой народной республике. Тогда же ВС России взяли под огневой контроль железнодорожную ветку в районе Цукурино.