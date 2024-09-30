Российские военные перерезали трассу из Селидово в Курахово в ДНР

Российские подразделения перерезали трассу Селидово — Курахово в ДНР

Военные Российской армии перерезали трассу Селидово — Курахово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Также собеседник агентства рассказал, что сейчас подразделения Вооруженных сил (ВС) РФ взяли под огневой контроль железнодорожную ветку в районе поселка Цукурино и перерезали логистический узел Вооруженных сил Украины (ВСУ) на данном участке фронта.

«Пока у противника остаются грунтовые дороги. Но и они простреливаются», — заявил агентству источник.

Ранее украинский военнослужащий с позывным Мучной заявил, что российские войска фактически окружили ВСУ в Угледаре. По его мнению, военные Российской армии специально не отрезали последнюю трассу, ведущую на Угледар. На данный момент российские войска пытаются пробиться к селу Богоявленка, куда из Угледара могут отступить ВСУ.