В ВСУ заявили о фактическом окружении российскими войсками в Угледаре

Украинский военный с позывным Мучной заявил о фактическом окружении в Угледаре

Российские войска фактически окружили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Угледаре. Об этом сообщил украинский военнослужащий с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

По его мнению, Вооруженные силы России специально не отрезали последнюю трассу, ведущую на Угледар. На данный момент российские войска пытаются пробиться к селу Богоявленка, куда из Угледара могут отступить ВСУ.

27 сентября военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что российские военные взяли в окружение Покровск и Угледар, с падением которого падет вся оборона ВСУ на донецком направлении. 28 сентября стало известно, что российские войска блокировали угледарскую группировку ВСУ.