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12:59, 29 сентября 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили о фактическом окружении российскими войсками в Угледаре

Украинский военный с позывным Мучной заявил о фактическом окружении в Угледаре

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Российские войска фактически окружили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Угледаре. Об этом сообщил украинский военнослужащий с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

По его мнению, Вооруженные силы России специально не отрезали последнюю трассу, ведущую на Угледар. На данный момент российские войска пытаются пробиться к селу Богоявленка, куда из Угледара могут отступить ВСУ.

27 сентября военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук сообщил, что российские военные взяли в окружение Покровск и Угледар, с падением которого падет вся оборона ВСУ на донецком направлении. 28 сентября стало известно, что российские войска блокировали угледарскую группировку ВСУ.

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      Никита Абрамов
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