На Западе назвали сроки появления у Ирана ядерного оружия

Times: МАГАТЭ заявило, что у Ирана к 2025 году будет десять ядерных боеголовок

К апрелю 2025 года у Ирана может быть до десяти ядерных боеголовок. Об этом газете The Times сообщил неоднократно посещавший иранские ядерные объекты бывший замгендиректор МАГАТЭ Олли Хейнонен.

«Невозможно уничтожить какую-либо страну с помощью этих ракет, но можно угрожать ей и занимать более выгодную позицию на переговорах», — заметил эксперт, допустив, что появление такого класса оружия также создаст для руководства Исламской Республики« огромные риски».

Ранее источники в Белом доме заявили, что президент США Джо Байден выступает против потенциальных ударов Израиля по ядерным объектам Ирана.