В США выступили против потенциальных ударов Израиля по ядерным объектам Ирана

FT: США выступают против потенциальных ударов Израиля по ядерным объектам Ирана

Президент США Джо Байден выступает против потенциальных ударов Израиля по ядерным объектам Ирана, в то время как в еврейском государстве не рассматривают подобные атаки. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Некоторые израильские чиновники призвали нанести удары по ядерным объектам, хотя человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что это не рассматривается», — утверждается в публикации.

По данным газеты, американский лидер «также заявил, что выступит против подобной атаки». Источники издания сообщили, что чиновники США призывают Израиль сосредоточиться на военных целях вместо ядерных объектов.

В материале отмечается, что в настоящее время Израиль рассматривает несколько вариантов ответа Ирану, включая удары по ракетным пусковым установкам или объектам нефтяной инфраструктуры.

Ранее о несогласии Байдена с потенциальными ударами по иранским ядерным объектам сообщило агентство Reuters.