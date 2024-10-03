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09:39, 3 октября 2024Мир

В США выступили против потенциальных ударов Израиля по ядерным объектам Ирана

FT: США выступают против потенциальных ударов Израиля по ядерным объектам Ирана

Фото: Amir Cohen / Reuters

Президент США Джо Байден выступает против потенциальных ударов Израиля по ядерным объектам Ирана, в то время как в еврейском государстве не рассматривают подобные атаки. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

«Некоторые израильские чиновники призвали нанести удары по ядерным объектам, хотя человек, знакомый с этим вопросом, сказал, что это не рассматривается», — утверждается в публикации.

По данным газеты, американский лидер «также заявил, что выступит против подобной атаки». Источники издания сообщили, что чиновники США призывают Израиль сосредоточиться на военных целях вместо ядерных объектов.

В материале отмечается, что в настоящее время Израиль рассматривает несколько вариантов ответа Ирану, включая удары по ракетным пусковым установкам или объектам нефтяной инфраструктуры.

Ранее о несогласии Байдена с потенциальными ударами по иранским ядерным объектам сообщило агентство Reuters.

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      Елизавета Мытарева
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