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19:59, 2 октября 2024Мир

Байден выступил против ударов ЦАХАЛ по ядерным объектам Ирана

Байден: удары ЦАХАЛ по ядерным объектам Ирана не будут целесообразными

Фото: Majid Asgaripour / Mehr News Agency / Reuters

Удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по ядерным объектам Ирана в ответ на ракетный обстрел не будут целесообразными. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает агентство Reuters.

«Президент США Джо Байден заявил в среду, что он не поддерживает атаку на ядерные объекты Ирана после ударов по Израилю», — отметило агентство.

Американский лидер подчеркнул, что в скором времени планирует переговорить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, чтобы обсудить текущую ситуацию. По его словам, Соединенные Штаты также в скором времени введут санкции против Ирана.

Ранее начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви заявил, что ЦАХАЛ может атаковать любую точку в регионе Ближнего Востока. Он также подчеркнул, что израильские вооруженные силы «обязательно ответят» на ракетный удар со стороны Тегерана, добавив, что армия страны способна точно находить цели для обстрелов и массированно их наносить.

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      Максим Габриелян
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