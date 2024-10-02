Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:45, 2 октября 2024Мир

В Израиле заявили о готовности атаковать любую точку на Ближнем Востоке

Начальник Генштаба Халеви: ЦАХАЛ может атаковать любую точку на Ближнем Востоке

Фото: Jim Urquhart / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может атаковать любую точку в регионе Ближнего Востока. Об этом заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, комментируя возможность ответного удара по Ирану, передает агентство Reuters.

«У нас есть возможность достичь и атаковать любую точку на Ближнем Востоке. И те из наших врагов, кто еще не понял этого, скоро это поймут», — рассказал военный.

Халеви также подчеркнул, что ЦАХАЛ «обязательно ответит» на ракетный удар со стороны Тегерана, добавив, что израильская армия способна точно находить цели для обстрелов и массировано их наносить.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа американских чиновников сообщала, что израильская авиабаза Неватим, атакованная Ираном, повреждена в результате ракетного удара, но не уничтожена. Издание отмечает, что израильские официальные лица отказались комментировать последствия удара по авиабазе, чтобы не предоставлять Ирану сведений об эффективности его атаки.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами КСИР в Ливане.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военкоры заявили об ударе по ВСУ сверхсекретным боеприпасом. Его называют «папой всех бомб»

      Россиян предупредили об опасности коровьего молока

      ХАМАС взяло на себя ответственность за теракт в Тель-Авиве

      В США списали последний самолет Extender

      Заявления Южной Кореи в адрес России связали с планами оправдать ядерные приготовления

      Российские врачи распознали смертельную опасность в кариесе и спасли девочку

      Оказавшиеся в ловушке косатки спаслись благодаря россиянам

      Кадыров рассказал о боевых действиях «Ахмата» на брянском направлении

      В Киеве заявили о приближении ВС России к границам ДНР и ЛНР

      Хлоя Морец восхитила поклонников нарядом на Неделе моды в Париже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше