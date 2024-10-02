В Израиле заявили о готовности атаковать любую точку на Ближнем Востоке

Начальник Генштаба Халеви: ЦАХАЛ может атаковать любую точку на Ближнем Востоке

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) может атаковать любую точку в регионе Ближнего Востока. Об этом заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, комментируя возможность ответного удара по Ирану, передает агентство Reuters.

«У нас есть возможность достичь и атаковать любую точку на Ближнем Востоке. И те из наших врагов, кто еще не понял этого, скоро это поймут», — рассказал военный.

Халеви также подчеркнул, что ЦАХАЛ «обязательно ответит» на ракетный удар со стороны Тегерана, добавив, что израильская армия способна точно находить цели для обстрелов и массировано их наносить.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники из числа американских чиновников сообщала, что израильская авиабаза Неватим, атакованная Ираном, повреждена в результате ракетного удара, но не уничтожена. Издание отмечает, что израильские официальные лица отказались комментировать последствия удара по авиабазе, чтобы не предоставлять Ирану сведений об эффективности его атаки.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами КСИР в Ливане.