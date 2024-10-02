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14:28, 2 октября 2024Мир

В США опровергли данные об уничтожении Ираном авиабазы в Израиле

WSJ: израильская авиабаза Неватим повреждена, но не уничтожена

Фото: Dr. Avishai Teicher Pikiwiki Israel / Wikimedia

Израильская авиабаза Неватим, атакованная Ираном, повреждена в результате ракетного удара, но не уничтожена. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники из числа американских чиновников.

«Иран также нанес удар по нескольким израильским авиабазам, в том числе по базе Неватим в пустыне Негев, причинив незначительный ущерб», — утверждается в публикации.

Издание отмечает, что израильские официальные лица отказались комментировать последствия удара по авиабазе, чтобы не предоставлять Ирану сведений об эффективности его атаки.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что база Неватим была уничтожена в результате ракетного удара.

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      Елизавета Мытарева
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