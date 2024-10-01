В Иране сообщили об ударе по авиабазе в Израиле

Tasnim: израильская база Неватим уничтожена в результате ракетного удара

Израильская база Неватим уничтожена в результате ракетного удара Ирана, утверждает агентство Tasnim.

Ранее сообщалось, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана поразил ракетами газовые платформы в юго-западной части Израиля в районе города Ашкелон. Также стало известно, что Иран во время ракетной атаки по Израилю уничтожил более 20 израильских истребителей F-35.

Вечером 1 октября Иран запустил по Израилю около 500 баллистических ракет. Атака стала ответом на ликвидацию лидеров «Хезболлы» и ХАМАС, а также командующего силами КСИР в Ливане.