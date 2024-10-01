Иран ударил ракетами по газовым платформам в Израиле

Tasnim: ракеты Ирана поразили газовые платформы на юго-западе Израиля

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана поразил ракетами газовые платформы в юго-западной части Израиля в районе города Ашкелон. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«Иранские ракеты поразили газовые платформы в Ашкелоне», — указано в сообщении.

До этого сообщалось, что Иран во время ракетной атаки по Израилю поразил более 20 израильских истребителей F-35. Утверждается, что самолеты якобы были уничтожены на авиабазе Неватим.

Ранее в КСИР сообщили, что целями ракетной атаки на Израиль являются важные военные объекты в центре еврейского государства. «Мы нацелились на важные военные объекты и объекты безопасности в центре оккупированных территорий [Израиля], подробности о которых будут раскрыты позже», — утверждается в заявлении.