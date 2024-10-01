Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:15, 1 октября 2024Мир

Иран ударил ракетами по газовым платформам в Израиле

Tasnim: ракеты Ирана поразили газовые платформы на юго-западе Израиля

Фото: Amir Cohen / Reuters

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана поразил ракетами газовые платформы в юго-западной части Израиля в районе города Ашкелон. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

«Иранские ракеты поразили газовые платформы в Ашкелоне», — указано в сообщении.

До этого сообщалось, что Иран во время ракетной атаки по Израилю поразил более 20 израильских истребителей F-35. Утверждается, что самолеты якобы были уничтожены на авиабазе Неватим.

Ранее в КСИР сообщили, что целями ракетной атаки на Израиль являются важные военные объекты в центре еврейского государства. «Мы нацелились на важные военные объекты и объекты безопасности в центре оккупированных территорий [Израиля], подробности о которых будут раскрыты позже», — утверждается в заявлении.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Иран начал массированную ракетную атаку на Израиль. Под ударом оказался Тель-Авив

      Посольство России ответило на вопрос о пострадавших в Израиле россиянах

      В Раде назвали потерю ВСУ Угледара позором

      Иран сообщил о поражении израильских военных баз у Тель-Авива

      Израиль пообещал нанести ответный удар на Ближнем Востоке

      ХАМАС прокомментировало атаку Ирана на Израиль

      Иран впервые применил гиперзвуковые ракеты при атаке на Израиль

      Иракское сопротивление пообещало ответить США в случае действий против Ирана

      В Иране сообщили об ударе по авиабазе в Израиле

      Россияне массово поверили фейку и бросились опустошать поля фермера у него на глазах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше