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20:43, 1 октября 2024Мир

Иран рассказал о целях атаки на Израиль

КСИР: целями атаки являются важные военные объекты в центре Израиля

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Целями ракетной атаки на Израиль являются важные военные объекты в центре еврейского государства. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в своем официальном заявлении.

«Мы нацелились на важные военные объекты и объекты безопасности в центре оккупированных территорий (Израиля — прим. "Ленты.ру"), подробности о которых будут раскрыты позже», — утверждается в заявлении.

КСИР также сообщил, что Израиль ждут сокрушительные атаки в случае ответа на иранские ракетные удары.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что Иран запустил ракеты в сторону еврейского государства.

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