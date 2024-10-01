Иран рассказал о целях атаки на Израиль

КСИР: целями атаки являются важные военные объекты в центре Израиля

Целями ракетной атаки на Израиль являются важные военные объекты в центре еврейского государства. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) в своем официальном заявлении.

«Мы нацелились на важные военные объекты и объекты безопасности в центре оккупированных территорий (Израиля — прим. "Ленты.ру"), подробности о которых будут раскрыты позже», — утверждается в заявлении.

КСИР также сообщил, что Израиль ждут сокрушительные атаки в случае ответа на иранские ракетные удары.

Ранее Армия обороны Израиля заявила, что Иран запустил ракеты в сторону еврейского государства.