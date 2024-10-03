На Западе подсчитали доходы России от экспорта нефти

Bloomberg: нефтяная промышленность принесла России почти 6,3 миллиарда долларов

В первый месяц осени доходы России от продажи нефти немного выросли в годовом выражении, так как правительство компенсировало снижение цен на энергоносители, сократив вдвое ежемесячные субсидии производителям сырой нефти. Об этом сообщило издание Bloomberg.

По его данным, в сентябре российский бюджет получил от нефтяной промышленности в общей сложности 597,2 миллиарда рублей (6,28 миллиарда долларов), что оказалось почти на четыре процента больше, чем год назад. При этом совокупные доходы Кремля от налогов на добычу нефти и так называемого налога на прибыль от нефтяной промышленности в сентябре снизились до 902 миллиардов рублей, что почти на 10 процентов меньше, чем годом ранее.

Кроме того, в сентябре выручка России только от газовой промышленности выросла почти на шесть процентов в годовом исчислении, до почти 175 миллиардов рублей. Это объясняют восстановлением добычи, экспортом по трубопроводам и высоким внутренним спросом.

Ранее сообщалось, что по итогам первых шести месяцев нефтегазовые доходы России достигли 5 698 миллиардов рублей, что на 68,5 процента превысило прошлогодний показатель. При этом за июнь они составили 747 миллиардов рублей, что оказалось минимумом с января.