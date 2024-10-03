Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:02, 3 октября 2024Экономика

Назван способ извлечь выгоду из покупки квартиры

Юрист Палюлин: при покупке квартиры можно получить налоговый вычет

Фото: Elizaveta Galitckaia / Shutterstock / Fotodom

При покупке новой квартиры можно получить налоговый вычет. О том, как извлечь выгоду из приобретения жилья, рассказал юрист Антон Палюлин, передает RuNews24.ru.

По словам эксперта, человек имеет право на вычет в размере 13 процентов от фактических расходов на приобретение недвижимости или в размере двух миллионов рублей. Если жилье приобретается супругами совместно, каждый из них может получить вычет в пределах своего лимита.

При этом при покупке квартиры есть налоговые последствия. Так, после приобретения нужно будет выплатить налог на имущество физических лиц. «Ставка налога варьируется в зависимости от региона и составляет от 0 до 0,3 процента от кадастровой стоимости. При покупке квартиры физическое лицо может получить налоговый вычет на сумму уплаченного НДФЛ за предыдущие годы, что позволяет вернуть часть уплаченного налога. Вычет предоставляется по заявлению в налоговую инспекцию», — объяснил Палюлин.

Ранее эксперты рынка недвижимости назвали районы Москвы с подешевевшим жильем. В список вошли Якиманка и Матушкино.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Россия взяла Угледар под контроль. У ВСУ больше нет эффективной линии обороны до самого Киева

      США попросили Иран не атаковать американские военные базы

      Еще двух фигурантов дела криптобиржи Cryptex отправили под домашний арест

      Сестра Ким Чен Ына назвала парад в Сеуле клоунадой

      Россиян предупредили о риске «великой депрессии» в пивоваренной отрасли

      Минобороны показало видео ударов гаубиц по живой силе ВСУ в Курской области

      Популярного актера сняли топлес с заколкой возлюбленной на волосах

      Француз решил засудить бывшего генсека НАТО. Его обвинили в разжигании конфликта на Украине

      ФИФА проведет расследование действий Израиля

      iPhone 16 впервые подешевел

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше