Назван способ извлечь выгоду из покупки квартиры

Юрист Палюлин: при покупке квартиры можно получить налоговый вычет

При покупке новой квартиры можно получить налоговый вычет. О том, как извлечь выгоду из приобретения жилья, рассказал юрист Антон Палюлин, передает RuNews24.ru.

По словам эксперта, человек имеет право на вычет в размере 13 процентов от фактических расходов на приобретение недвижимости или в размере двух миллионов рублей. Если жилье приобретается супругами совместно, каждый из них может получить вычет в пределах своего лимита.

При этом при покупке квартиры есть налоговые последствия. Так, после приобретения нужно будет выплатить налог на имущество физических лиц. «Ставка налога варьируется в зависимости от региона и составляет от 0 до 0,3 процента от кадастровой стоимости. При покупке квартиры физическое лицо может получить налоговый вычет на сумму уплаченного НДФЛ за предыдущие годы, что позволяет вернуть часть уплаченного налога. Вычет предоставляется по заявлению в налоговую инспекцию», — объяснил Палюлин.

Ранее эксперты рынка недвижимости назвали районы Москвы с подешевевшим жильем. В список вошли Якиманка и Матушкино.