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19:02, 3 октября 2024Экономика

Названы районы Москвы с подешевевшими квартирами

Est-a-Тet: сильнее всего квартиры подешевели в районах Якиманка и Матушкино

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В третьем квартале 2024 года сильнее всего квартиры квартиры на вторичном рынке Москвы подешевели в районе Якиманка (минус 6,2 процента, до 1,09 миллиона рублей за квадратный метр). Локации в старых границах столицы с наибольшим снижением цен на готовое жилье назвали аналитики риелторской компании Est-a-Тet в своем исследовании, пишет РБК.

Второе место занял район Матушкино — там «квадрат» вторичных квартир подешевел на 5,8 процента, до 226,5 тысячи рублей. Замыкает тройку лидеров Тверской район со снижением цен на 5,1 процента, до 867,7 тысячи рублей за квадратный метр. В топ-пять по этому показателю также вошли районы Капотня и Марьина Роща — там квартиры подешевели более чем на 3 процента, до 228,3 тысячи и 405,0 тысячи рублей за «квадрат» соответственно.

В целом по Старой Москве средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке сохранилась на уровне прошлого квартала — 525 тысяч рублей. При этом снижение показателя более чем на 2,5 процента отмечено только в 12 районах столицы.

Ранее стали известны районы Москвы, где сильнее всего подешевели новостройки. Лидером рейтинга стало Чертаново Центральное — там средняя цена квадратного метра с августа по сентябрь снизилась на 13,5 процента, до 364,2 тысячи рублей.

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      Нина Ташевская
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