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14:25, 3 октября 2024Экономика

Названы районы Москвы с наиболее подешевевшими новостройками

Сильнее всего цены на новостройки за месяц упали в районе Чертаново Центральное

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Среди районов Старой Москвы стоимость квартир на первичном рынке за месяц сильнее всего снизилась в Чертаново Центральном. Локации с наиболее подешевевшими новостройками со ссылкой на аналитиков платформы bnMAP.pro назвал РБК.

По информации специалистов, в сентябре 2024 года средняя цена квадратного метра в новых квартирах находилась на уровне 364,2 тысячи рублей, что на 13,5 процента меньше, чем в августе. Вторую стройку в списке занял район Крылатское со снижением на 12,6 процента, до 737,9 тысячи рублей за «квадрат». Замкнул тройку Донской район — там стоимость жилье на первичном рынке потеряло 6,9 процента от августовской цены и подешевело до 807,3 тысячи рублей за квадратный метр.

Лидирующую позицию района Чертаново Центральное в списке эксперты связали с небольшим объемом предложения и его изменившейся структурой. Уход с рынка наиболее ликвидного предложения отразился на снижении средней цены «квадрата», отметили они.

Днем ранее стало известно, что аренда жилья в РФ перестала дорожать.

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      Полина Кислицына
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