Аренда жилья в России перестала дорожать

Рост арендных ставок в России прекратился

Съемное жилье в России перестало дорожать — рост арендных ставок в стране практически прекратился. Об этом сообщает ЦИАН в Telegram-канале.

«Цикл роста ставок аренды, начавшийся в первой декаде июня, практически завершен», — отметили эксперты. Они добавили, что за последние десять дней однокомнатные квартиры подорожали всего на 0,2 процента, а «двушки» подешевели на один процент. По словам руководителя «ЦИАН Аналитики» Алексея Попова, к замедлению рынка привело увеличение предложения, наметившееся с конца августа.

При этом по итогам последних четырех месяцев снять «однушку» в городе-миллионнике стало на 22 процента дороже, «двушки» — на 21 процент дороже. Больше всего в 2024 году аренда подорожала в Екатеринбурге, Москве и Красноярске (на 30-32 процента), а меньше всего — в Омске, Перми и Воронеже (менее чем на 15 процентов).

Ранее стало известно, что в Москве резко подорожала посуточная аренда жилья. По итогам сентября средние ставки выросли на 15 процентов в годовом выражении и практически достигли пяти тысяч рублей за ночь.