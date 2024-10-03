Названа идеальная температура для сна

Эксперт Аванова: температура в спальне должна быть около 18-20 градусов Цельсия

Температура воздуха в спальне должна быть около 18-20 градусов Цельсия. Идеальный для сна показатель назвала директор центра реабилитации «Бутово» департамента труда и соцзащиты населения Москвы Ольга Аванова в беседе с РИАМО.

Эксперт пояснила, что во время ночного отдыха организм человека находится в покое, и температура тела снижается на 1-2 градуса. Поэтому важно, чтобы в комнате было прохладно. Ради здорового сна Аванова также посоветовала внимательно выбирать матрас и менять постельное белье раз в 10 дней — это позволит соблюсти гигиену сна.

«Создайте в спальне атмосферу тишины и покоя: используйте беруши или специальные шторы, которые помогут приглушить шум с улицы. Если время вашего отхода ко сну не совпадает с близкими, то попросите их не разговаривать громко и не делать шумные дела по вечерам», — добавила специалистка.

Ранее стало известно, что россияне охладели к комнатным обогревателям — продажи устройств снизились на 7 процентов по сравнению с августом-сентябрем 2023 года.