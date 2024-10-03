Россияне охладели к комнатным обогревателям

Продажи комнатных обогревателей в России снизились на семь процентов

Медианная цена обогревателей и комнатных радиаторов в России в августе-сентябре 2024 года оказалась на восемь процентов выше, чем в аналогичный период прошлого года, и составила 3010 рублей. Об этом сообщает «Чек Индекс».

При этом количество продаж этой продукции снизилось на семь процентов.

Кроме того, на 15 процентов подорожали сплит-системы с обогревом и охлаждением (медианная цена 28 230 рублей), а число покупок выросло на 11 процентов. Уличные обогреватели и одеяла подорожали на 14 и 10 процентов соответственно. Первые стали покупать на 17 процентов чаще, а вторые — на 7.

Эксперты советуют россиянам при выборе обогревателя для квартиры на осень и зиму останавливать выбор на технике мощностью до 1,5 тысячи ватт.

В свою очередь, синоптики предсказали, что в Москве температура начнет портиться с 4 октября. В выходные столицу накроют дожди, а термометры будут показывать 12-14 градусов тепла днем и три-пять — ночью.