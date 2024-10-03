Названы семь причин долголетия 100-летнего экс-президента США

Любовь к работе сочли одной из причин долголетия 100-летнего экс-президента США

Врачи и геронтологи назвали причины долголетия бывшего президента США Джимми Картера, который отметил 100-летний юбилей во вторник, 1 октября. Об этом пишет Today.

Картер стал первым президентом США, который дожил до 100-го дня рождения. Более того, с февраля 2023 года он находится в хосписе, так как уже девять лет борется с онкологическим заболеванием.

Первой причиной удивительного долголетия Картера специалисты называют его целеустремленность и любовь к работе. После ухода с поста президента политик стал волонтером благотворительного фонда, который помогал восстанавливать разрушенное жилье в 14 странах. Профессор геронтологии Вальтер Лонго из Университета Южной Калифорнии уверен, что помощь другим говорит о желании жить. «В конце концов, это просто заставляет вас встать с кровати», — объяснил специалист.

Также Картер всегда учился чему-то новому даже в пожилом возрасте, что тоже, как считают геронтологи, способствует продлению жизни. После завершения политической карьеры Картер с женой основали благотворительный фонд. Помимо этого, бывший президент написал несколько книг, а в 62 года научился кататься на лыжах.

Удачный брак и крепкую семью также назвали одной из причин долголетия Картера. Они с женой прожили вместе 77 лет. Когда Розалин Картер не стало в ноябре 2023 года, бывший президент сказал, что она была его «равноправным партнером во всех достижениях, давала мудрые советы и поддерживала, когда это было необходимо».

Еще одной причиной долголетия Джимми Картера эксперты называют постоянную физическую активность. Он регулярно бегал до 80 лет, а после, из-за проблем с коленями, переключился на ходьбу и плаванье. Кроме того, они с женой вместе катались на велосипедах. Как отмечает врач-геронтолог Говард Фридман из Университета Южной Калифорнии, необязательно заниматься спортивными упражнениями. Их можно заменить, например, работой на приусадебном участке или просто прогулкой.

Геронтолог Томас Перлз из Бостонского университета, уверен, что экстраверты живут дольше, так как у них лучше сохраняются когнитивные функции и всегда хорошее настроение. Ученый, который знаком с бывшим президентом, заявил, что тот — очень общительный человек, излучающий позитивную энергию.

Также Перлз отметил психологическую устойчивость Картера, как еще одну причину его долголетия. Геронтолог отметил, что бывший президент не впал в депрессию, узнав в 2015 году, что болен раком, а также стоически перенес уход жены.

Последней причиной долголетия Картера Перлз назвал его веру. Он уверен, что религиозность помогла Картеру легче преодолевать стрессовые ситуации.

Ранее 106-летняя жительница Великобритании назвала причину своего долголетия. Она считает, что прожила так долго благодаря одиночеству.