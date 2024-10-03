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12:04, 3 октября 2024Наука и техника

Названы сроки запуска первого российского импортозамещенного спутника

«Космическая связь»: первый импортозамещенный спутник РФ запустят в 2026-м

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Первый российский импортозамещенный спутник связи планируется запустить в 2026 году. Соответствующие сроки в ходе своего доклада на конференции SATCOMRUS 2024 назвал генеральный директор компании «Космическая связь» Алексей Волин. Об этом сообщает ТАСС.

«Запуск — декабрь 2026-го, ввод в эксплуатацию — март 2027-го», — сказал руководитель, добавив, что космический аппарат сможет оказывать услуги связи в Латинской Америке, Африке и на Ближнем Востоке, а также, если найдутся потребители, в Европе.

В докладе Волина отмечается, что в январе 2029-го ожидается запуск спутников «Экспресс-АМУ6» и «Экспресс-АМУ51», в апреле того же года — «Экспресс-40», в июле — «Экспресс-АМУ52», в октябре — «Экспресс-АТ3». На 2030 год намечен запуск спутников «Экспресс-АМУ8» и «Экспресс-АТ4».

В октябре 2022-го генеральный директор рассказал, что предприятия российской ракетно-космической отрасли начали производство полностью отечественного спутника связи.

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      Иван Потапов
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