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14:27, 3 октября 2024Бывший СССР

Названы возможные сроки выхода армии России на административные границы ЛНР

Военкор Громов: ВС РФ могут выйти на административные границы ЛНР за два месяца

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия может выйти на административные границы Луганской народной республики (ЛНР) за два месяца. Такие сроки назвал военный корреспондент Федор Громов газете «Взгляд».

Он пояснил, что Вооруженные силы (ВС) России придерживаются следующей тактики — наносят удары по флангам, занимают ключевые точки и охватывают крупные города-укрепрайоны противника клещами, вынуждая его отходить. По его словам, так было в Авдеевке, Новогродовке, в районе Селидова, а также Угледаре. Подобная схема может быть реализована и в Лисичанске, хотя говорить о формировании там огневого мешка для Вооруженных сил Украины (ВСУ) еще рано, счел военкор.

Он допустил, что при сохранении текущих тенденций российского наступления выход на административные границы ЛНР может быть «вопросом одного-двух месяцев». Основные города и поселки уже находятся под контролем Российской армии, добавил Громов.

Между тем ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что подразделения армии России сформировали для группировки ВСУ огневой мешок под Лисичанском. Он пояснил, что украинские бойцы оказались в полуокружении после успешных действий ВС России в районе населенного пункта Верхнекаменское.

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      Алина Гончарова
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