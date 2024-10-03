Марочко рассказал об огневом мешке для ВСУ под Лисичанском

Марочко: ВС России сформировали для ВСУ огневой мешок под Лисичанском

Подразделения Армии России сформировали для группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) огневой мешок под Лисичанском Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

«ВС РФ сформирован огневой мешок для боевиков: практически все пути отступления противника простреливаются нашими войсками», — сообщил эксперт.

По его словам, подразделения ВСУ оказались в полуокружении после успешных действий ВС России в районе населенного пункта Верхнекаменское.

Ранее Марочко рассказал, что бойцы ВСУ сбежали со своих позиций на купянском направлении. По его словам, 15 украинских солдат попали под огонь артиллерии. Скрыться удалось не всем, отметил подполковник в отставке.