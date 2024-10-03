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07:50, 3 октября 2024Бывший СССР

В ЛНР заявили о бегстве ВСУ на купянском направлении

Марочко: бойцы ВСУ сбежали с позиций на купянском направлении

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали со своих позиций на купянском направлении. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в беседе с РИА Новости.

«В ходе активных боевых действий военнослужащими ВС РФ был совершен накат на украинские позиции в районе населенного пункта Петропавловка. Украинские боевики, не выдержав напора наших войск, самовольно оставили позиции на одном из опорных пунктов и попытались скрыться в лесополосе западнее населенного пункта», — рассказал Марочко.

По его словам, 15 украинских солдат попали под огонь артиллерии. Скрыться удалось не всем, отметил подполковник в отставке.

Ранее Марочко сообщал, что подразделения Вооруженных сил Украины пытаются контратаковать под Макеевкой для недопущения создания «огневого мешка» российскими военными в районе населенного пункта.

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