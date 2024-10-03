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14:07, 3 октября 2024Путешествия

Неизлечимо больной мужчина решил отвезти детей в последний семейный отпуск мечты

The Mirror: больной раком мужчина из Ланкашира решил отвезти детей в отпуск

Фото: Shutterstock / Fotodom

Неизлечимо больной отец двоих детей из Ланкашира, Великобритания, решил отвезти семью в последний семейный отпуск мечты. Об этом сообщает The Mirror.

По информации издания, 37-летний шеф-повар паба Марк Блейксон страдает неизлечимой формой рака мозга. Врачи провели операцию, но смогли удалить лишь часть опухоли. Они прогнозируют, что вскоре болезнь вернется еще более агрессивно. И тогда мужчине останется жить всего лишь два года.

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Друзья Блейксона организовали сбор средств на исполнение его последней мечты. Они собрали около 3 тысяч фунтов стерлингов (423 тысячи рублей). Благодаря этому британец сможет поехать в путешествие с детьми, чтобы создать приятные воспоминания для них.

Ранее супружеская пара поехала в отпуск мечты в Мексику и заявила, что отдых превратился в ад из-за потопа в гостинице. Британец Пол Харрис поехал в Канкун с женой Джен Паффетт, чтобы отметить свое 60-летие.

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      Марк Успенский
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