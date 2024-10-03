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01:10, 3 октября 2024Силовые структуры

Неизвестные разрушили аллею памяти Жириновского

Неизвестные вырвали 20 кленов и осквернили табличку на аллее памяти Жириновского

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Группа неизвестных разрушила аллею памяти политика Владимира Жириновского в Воронеже. Видео, на котором запечатлены последствия акта вандализма, опубликовал Telegram-канал Mash.

Злоумышленники обломали и вырвали с корнем 20 кленов, которые были высажены на аллее в день ее открытия в 2022 году. Также они осквернили памятную табличку.

Уточняется, что члены либерально-демократической партии написали заявление в полицию по факту случившегося.

Ранее сообщалось, что семья бывшего руководителя КВН Александра Маслякова обратилась в полицию, после того как могилу ведущего разгромил 19-летний юноша. Он вырвал из земли крест, разбросал цветы и переместил фотографии.

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