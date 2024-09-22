Семья Маслякова обратилась в полицию после разгрома могилы ведущего

Семья Маслякова обратилась в полицию после разгрома юношей могилы ведущего

Семья руководителя КВН Александра Маслякова обратилась в полицию, после того как могилу ведущего разгромил 19-летний юноша. Об этом сообщает Международный союз КВН в соцсети «ВКонтакте».

Родственники телеведущего подали заявление в полицию из-за акта вандализма на Новодевичьем кладбище. К их обращению присоединилась и администрация кладбища.

22 сентября на могилу Маслякова пришел молодой мужчина. Он вырвал из земли крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Его остановили охранники и передали правоохранителям. Отмечается, что крест уже удалось восстановить.

Личность вандала установлена. Им оказался 19-летний москвич Кирилл К. Отмечается, что перед могилой Маслякова он заявил, что тот «не достоин там лежать». По предварительным данным, юноша находился в состоянии наркотического опьянения.

Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище 11 сентября. Телеведущего не стало 8 сентября в 82-летнем возрасте. Он не смог одолеть рак.