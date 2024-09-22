Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:43, 22 сентября 2024Интернет и СМИ

Семья Маслякова обратилась в полицию после разгрома могилы ведущего

Семья Маслякова обратилась в полицию после разгрома юношей могилы ведущего

Кадр: Telegram-канал SHOT

Семья руководителя КВН Александра Маслякова обратилась в полицию, после того как могилу ведущего разгромил 19-летний юноша. Об этом сообщает Международный союз КВН в соцсети «ВКонтакте».

Родственники телеведущего подали заявление в полицию из-за акта вандализма на Новодевичьем кладбище. К их обращению присоединилась и администрация кладбища.

22 сентября на могилу Маслякова пришел молодой мужчина. Он вырвал из земли крест, разбросал цветы и переместил фотографии. Его остановили охранники и передали правоохранителям. Отмечается, что крест уже удалось восстановить.

Личность вандала установлена. Им оказался 19-летний москвич Кирилл К. Отмечается, что перед могилой Маслякова он заявил, что тот «не достоин там лежать». По предварительным данным, юноша находился в состоянии наркотического опьянения.

Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище 11 сентября. Телеведущего не стало 8 сентября в 82-летнем возрасте. Он не смог одолеть рак.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Автомобиль российской дипмиссии подорвался в Пакистане. Появилась информация о погибших

      Трамп отказался участвовать в президентских выборах в случае проигрыша в 2024 году

      Мирные жители пострадали при атаке ВСУ на приграничный российский регион

      «Манчестер Сити» на 98-й минуте спасся от поражения в матче АПЛ с «Арсеналом»

      Бомбу времен Первой мировой войны нашли рядом со зданием сербского парламента

      В Иране раскрыли сеть израильских агентов

      Число пострадавших при обстреле российского села ВСУ выросло

      Глава РПЛ оценил трансфер Соболева в «Зенит»

      Напавшему на могилу Маслякова пригрозили тремя месяцами тюрьмы

      Вандал разгромил могилу Маслякова. Чем он объяснил свой поступок?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше