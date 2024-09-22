Разгромившего могилу Маслякова мужчину задержали

Shot: полиция задержала мужчину, разгромившего могилу Александра Маслякова

Мужчину, разгромившего могилу руководителя КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище в Москве, задержали. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г. Москве

Нарушителя доставили в отделение полиции. По предварительным данным, он находится под наркотическими веществами.

22 сентября стало известно, что неизвестный разгромил могилу Маслякова. Мужчина вырвал крест, переместил фотографии и разбросал цветы.

Маслякова не стало 8 сентября. Телеведущему было 82 года. 11 сентября Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище. Его могила находится между могилами актрисы Элины Быстрицкой и диктора Игоря Кириллова.

