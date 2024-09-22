Могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище разгромили

Неизвестный разгромил могилу руководителя КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает Mash в Telegram.
Сообщается, что мужчина вырвал крест, переместил фотографии и разбросал цветы.
По данным издания, охранники вывели неизвестного с территории кладбища. Отмечается, что в ближайшее время его передадут полиции.
11 сентября Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище. Его могила находится между могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.
Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с телеведущим. Она прошла также 11 сентября в концертном зале «Планета КВН».
Александра Маслякова не стало 8 сентября. Ему было 82 года.