Могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище разгромили

Mash: неизвестный разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище

Неизвестный разгромил могилу руководителя КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Сообщается, что мужчина вырвал крест, переместил фотографии и разбросал цветы.

По данным издания, охранники вывели неизвестного с территории кладбища. Отмечается, что в ближайшее время его передадут полиции.

11 сентября Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище. Его могила находится между могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с телеведущим. Она прошла также 11 сентября в концертном зале «Планета КВН».

Александра Маслякова не стало 8 сентября. Ему было 82 года.