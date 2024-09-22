Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:50, 22 сентября 2024Интернет и СМИ

Могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище разгромили

Mash: неизвестный разгромил могилу Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище

Кадр: Telegram-канал Mash

Неизвестный разгромил могилу руководителя КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Сообщается, что мужчина вырвал крест, переместил фотографии и разбросал цветы.

По данным издания, охранники вывели неизвестного с территории кладбища. Отмечается, что в ближайшее время его передадут полиции.

11 сентября Маслякова похоронили на Новодевичьем кладбище. Его могила находится между могилами диктора Игоря Кириллова и актрисы Элины Быстрицкой.

Президент России Владимир Путин прислал венок на церемонию прощания с телеведущим. Она прошла также 11 сентября в концертном зале «Планета КВН».

Александра Маслякова не стало 8 сентября. Ему было 82 года.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Лидер армянских протестов заявил о возобновлении борьбы за отставку Пашиняна

      Россиянин описал обед в столовой Германии фразой «обхитрил немцев и дешево поел»

      «Монако» с Головиным обыграло «Гавр» с Кузяевым

      «Хезболла» заявила о новом этапе конфликта с Израилем

      Появление истребителей ВВС ФРГ в небе над Балтикой объяснили

      В ЮАР рассказали о последствиях обильного снегопада

      Могилу Маслякова на Новодевичьем кладбище разгромили

      Против обстрелявших из танка мирных жителей военных ВСУ завели уголовное дело

      Автомобиль сопровождения делегации посла России подорвался на мине в Пакистане

      Определился победитель Гран-при Сингапура «Формулы-1»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше